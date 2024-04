Alfa Romeo Milano è uffciale: dettagli e prezzi del nuovo SUV da 240 CV

La nuova Alfa Romeo Milano arriva in differenti versioni: completamente elettrica , ibrida o integrale . In ogni caso, si tratta di un SUV sportivo, carattere che si nota sia dal design che dal motore. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Alfa Romeo Milano: look graffiante e performance di livello

La nuova Alfa Romeo Milano è la prima auto completamente elettrica di Alfa Romeo, nonché la più piccola. Le dimensioni corrispondono a 4,17 metri di lunghezza, 1,78 metri di larghezza e alta 1,50 metri di altezza.

Dalle immagini che trovate in basso vediamo come alcuni elementi del suo design sono stati rivisti rispetto al classico design Alfa Romeo. Il trilobo frontale, caratteristica che per decenni ha accompagnato tutte le Alfa Romeo che abbiamo conosciuto, è stato aggiornato con un elemento sicuramente più moderno.

Le fiancate sono pulite, con la linea dei vetri che sale verso l'alto all'altezza di metà porta posteriore.

Posteriormente vediamo la striscia orizzontale LED per le luci posteriori, ormai un elemento caratteristico delle nuove Alfa Romeo.

All'interno troviamo un design all'altezza del suo calibro. Troviamo due monitor da 10,25", il primo dedicato al conducente e il secondo, posto centralmente, dedicato all'infotainment. A livello software troviamo il supporto di un assistente vocale della casa, rispondente al comando Hey Alfa, e il supporto di ChatGPT. Troviamo anche il supporto ad Android Auto e CarPlay, entrambi anche in modalità wireless.