Come sarà la nuova Alfa Romeo Milano: trapelato il design senza veli

E proprio da casa Alfa Romeo sono appena arrivate delle novità interessanti . L'azienda ha infatti annunciato il nome del suo prossimo B-SUV. Si tratta di Alfa Romeo Milano , un nome scelto per onorare il nome della città in cui la casa Alfa Romeo è nata e ha prosperato in Italia e nel mondo.

Alfa Romeo è sicuramente un nome in primo piano nel settore delle auto , e questo accade ormai da diversi decenni. La casa automobilistica ha saputo cambiare marcia per stare al passo con i tempi, presentando le sue prime vetture elettriche.

Le immagini che trovate nella galleria in basso corrispondono a dei render molto accurati, al punto da sembrare reali, della nuova Alfa Romeo Milano. Questi sono stati realizzati in base alle indiscrezioni trapelate finora sulla nuova vettura Alfa Romeo.

Anteriormente vediamo un look abbastanza sportivo, con lo scudetto Alfa Romeo al centro e fari LED suddivisi in regioni circoscritte. Posteriormente vediamo invece dei LED inseriti a moduli indipendenti.

Lateralmente vediamo invece delle maniglie per le portiere anteriori in stile classico, mentre quelle per le porte posteriori sono integrate nella cornice dei finestrini.

Alfa Romeo fa parte ormai del gruppo Stellantis, e quindi ci aspettiamo che la nuova Milano avrà qualcosa in comune con le vetture degli altri marchi Stellantis, come Jeep e Fiat. La lunghezza della vettura dovrebbe essere attorno ai 420 cm.

In termini di motorizzazioni, arriverà una versione completamente a benzina e una completamente elettrica. Per quanto riguarda quella a benzina, il motore dovrebbe essere un 3 cilindri turbo 1.2 mild hybrid da 100 o 136 CV. Per la versione completamente elettrica dovrebbe esserci un motore da 156 CV, mentre la batteria da 51 kWh promette un'autonomia di circa 400 km.

Secondo quanto appena riferito da Alfa Romeo, la presentazione della nuova Milano avverrà il prossimo aprile 2024, con un prezzo interessante che partirebbe da 27.000 euro. Fino ad allora speriamo di scoprire qualcosa in più sul nuovo modello.