Alfa Romeo mette a tacere le polemiche: la Milano diventa Junior

Quella che abbiamo conosciuto come Alfa Romeo Milano cambia nome in Alfa Romeo Junior , un cambio che è risultato di un botta e risposta tra i vertici Stellantis, il gruppo che detiene il marchio Alfa Romeo, e il Governo italiano . Andiamo a vedere cosa è successo.

Non capita tutti i giorni di assistere al cambio del nome ufficiale di una vettura automobilistica , tanto meno per ragioni politiche. Questo però è quanto accaduto ad Alfa Romeo del gruppo Stellantis, con la vettura che aveva presentato al pubblico come Alfa Romeo Milano .

Cosa è successo tra Alfa Romeo e Governo

A pochi giorni dalla presentazione di Alfa Romeo Milano, il SUV arrivato in veste completamente elettrica, Adolfo Urso - attuale ministro delle Imprese e del Made in Italy - aveva commentato la presentazione in maniera negativa. Nello specifico, la critica era rivolta alla scelta di un nome celebrativo di una città italiano quando la vettura viene prodotta in Polonia.

Il ministro ha argomentato questa critica sottolineando come la scelta del nome "Milano" potesse violare la legge dell'Italian Sounding, ovvero quella che proibisce a prodotti non italiani di assumere nomenclature che rimandino all'italianità per avere maggiore appeal sul mercato.

Inizialmente, Stellantis non ha commentato la vicenda. Dopo qualche giorno è arrivato il colpo di scena: Alfa Romeo Milano cambia nome in Junior. Questa la dichiarazione fornita in merito da Jean-Philippe Imparato - CEO di Alfa Romeo: