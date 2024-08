Volkswagen segue BMW e porta i giochi sulle sue auto: quando e su quali modelli

E proprio quest'ultima soluzione è ora stata adottata anche da Volkswagen, che ha annunciato una partnership con AirConsole: scopriamo quando arriverà, su che modelli e come funziona.

Grazie a schermi di dimensioni sempre maggiori, sistemi di infotainment più avanzati e alla connettività, le nostre auto si stanno trasformando in vere e proprie estensioni del salotto di casa.

Come funziona AirConsole

AirConsole è una piattaforma che trasforma lo schermo del veicolo in una console e gli smartphone in controller, durante una pausa per un lungo viaggio o la ricarica del veicolo.

In questo modo i passeggeri possono anche giocare tra loro tramite i loro smartphone, proprio come a casa con una console di gioco e controller.

I giocatori hanno semplicemente bisogno del loro smartphone e del VW Active Info Display. Dopo aver avviato l'app AirConsole nel veicolo, la connessione tra lo smartphone e il veicolo viene stabilita tramite la scansione di un codice QR sullo schermo.

Quindi i giocatori possono iniziare subito a giocare. La piattaforma AirConsole supporta più giocatori contemporaneamente, ed è possibile giocare da soli o con tutti gli occupanti del veicolo insieme, ma i veicoli devono essere parcheggiati per consentire il gioco.