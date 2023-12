Tesla punta a migliorare la sicurezza dell'Autopilot: ecco l'ultimo update

Entrando nel vivo della notizia, l'aggiornamento interesserà le Model S (prodotte dal 2012 al 2023), Model X (2016-2023), Model 3 (2017-2023) e Model Y (2020-2023). Una volta installato, l'update implementerà ulteriori controlli e avvisi che avranno l'obiettivo di convincere il conducente ad utilizzare Autopilot secondo le giuste regole, a partire dalle mani sul volante ed al prestare la massima attenzione alla strada. Del resto, così come evidenziato stesso da Tesla, Autopilot è un sistema di assistenza alla guida di livello 2: il conducente, quindi, ha il controllo dell'auto ed è responsabile di tutto ciò che accade durante il tragitto.

Tesla , dopo un'indagine avviata circa due anni dall'NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) sul suo sistema Autopilot , ha rilasciato un aggiornamento software a favore di oltre 2 milioni di vetture . In particolare, l'update alla versione 2023.44.30 implementa una serie di funzionalità che consentiranno ai conducenti di prestare più attenzione durante l'utilizzo dell'Autopilot.

Per quanto riguarda le modifiche, verrà aumentata la visibilità degli avvisi nell'interfaccia utente nonché sarà più facile attivare e disattivare l'Autopilot. Inoltre, il sistema sarà ancora più restrittivo nei confronti di chi non utilizzerà in maniera corretta questa funzione di Tesla.

Insomma, la casa automobilistica sta provando a fare dei passi in avanti nell'ambito della sicurezza stradale, tuttavia sembrerebbe che la NHTSA andrà avanti con la sua investigazione.