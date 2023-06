L'ultimo aggiornamento di Tesla ricco di novità, tra cui l'anteprima del feed di tutte le telecamere

L'aggiornamento 2023.20.4.1 di Tesla contiene diverse novità, come la capacità di monitorare l'usura degli pneumatici, ma non solo. Difatti, grazie all'update, i conducenti potranno visualizzare in anteprima il flusso video di tutte e nove le telecamere (mentre prima potevano vedere soltanto la telecamera dell'abitacolo). A questo proposito, secondo Not a Tesla App, si tratta della prima volta in cui i proprietari possono visualizzare i feed della fotocamera del montante B e le fotocamere frontali con teleobiettivo e grandangolare. Per accedere a questa funzionalità, occorre recarsi su Controlli / Servizio e premere il pulsante per visualizzare l'anteprima delle telecamere: potrete selezionare diverse telecamere tramite il menu nella parte superiore del feed della telecamera.

Si tratta di una funzione utile, soprattutto per scansionare l'ambiente circostante prima di tentare, ad esempio, una manovra rischiosa in un punto stretto. Un'altra modifica che contiene il pacchetto riguarda i menu della modalità di servizio: sono state introdotte nuove schermate. Tra queste, ce n'è una che mostra informazioni sui sensori del sedile, sulle cinture di sicurezza e sul modulo di controllo del sistema di ritenuta.