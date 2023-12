Aggiornamento di Natale per Tesla: non potrete ingannare l'Autopilot

Le vetture elettriche di Tesla non solo possono contare sulla guida autonoma , ma anche su diverse funzionalità che permettono di monitorare lo stato di attenzione dei conducenti ed eventuale inviare avvisi o notifiche in ottica della sicurezza stradale. E proprio i sistemi di assistenza alla guida sono alla base del nuovo aggiornamento rilasciato da Tesla.

Stiamo parlando di quello che è definito dalla casa automobilistica il Holiday Update, un aggiornamento che viene rilasciato in corrispondenza delle feste di fine anno e che introduce solitamente grosse novità. Il changelog dell'aggiornamento di quest'anno è trapelato qualche giorno fa, ma oggi conosciamo il suo changelog ufficiale.

Tra le novità più consistenti del nuovo aggiornamento Tesla troviamo una funzione che l'obiettivo di ridurre l'abuso del Autosteer sulle vetture Tesla.

Con il nuovo aggiornamento, arrivano delle notifiche maggiormente visibili che vengono mostrate al conducente quando la vettura rileva disattenzione durante l'utilizzo di Autosteer, il quale per legge necessita dell'attenzione da parte del conducente.

Inoltre, il sistema sarà in grado di disattivare manualmente la funzione Autopilot quando vengono ignorati gli avvisi di disattenzione. L'Autopilot verrà disattivato addirittura per una settimana se il conducente ignorerà più di 5 avvisi di disattenzione. Questa è sicuramente una novità importante, visto che incentiverà i conducenti di Tesla a prestare sempre attenzione alla guida, anche con Autopilot attivo. Questo incrementerà la sicurezza stradale, e ridurrà i rischi di incidenti con l'Autopilot attivo.

Anche per il rilevamento dell'attenzione arrivano dei miglioramenti: i sensori posti nell'abitacolo monitoreranno costantemente il conducente per verificare se effettivamente è attento alla guida. Tali dati di monitoraggio, sostanzialmente immagini e video del conducente alla guida, non verranno condivisi con Tesla, a meno che l'utente non esprima il consenso esplicito a farlo.

Riguardo il servizio Full Sefl Driving (FSD), nel nuovo aggiornamento di Tesla ancora non troviamo la versione 12 del FSD, bensì la versione 11.4.9 beta.

Infine, il nuovo aggiornamento rilasciato da Tesla include anche una funzionalità in grado di proporre percorsi alternativi anche durante la guida, ove sia conveniente per il conducente ovviamente.