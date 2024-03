Gli aerotaxi elettrici si avvicinano: arriva il via libera dall'Europa

Nel futuro della mobilità ci sono anche gli aerotaxi elettrici, quelli che tecnicamente sono noti come velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). Questa tipologia di veicoli ha appena ricevuto il via libera in Europa.

Come condiviso da Volocopter, l'azienda che effettivamente sviluppa e produce gli eVTOL, il governo tedesco ha approvato un'estensione dell'autorizzazione a produrre tali veicoli sul proprio territorio. Questo permetterà all'azienda di organizzare la produzione dei suoi aerotaxi VoloCity eVTOL in Germania.