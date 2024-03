Gli ADAS obbligatori da luglio 2024: la guida completa

Il 7 luglio 2024 sarà un giorno molto importante per il mondo dell'auto: da quella data, infatti, tutti i veicoli nuovi immatricolati in Europa dovranno montare obbligatoriamente alcuni ADAS . Aiuti alla guida che incrementeranno ulteriormente la sicurezza delle vetture in commercio nel Vecchio Continente.

Quando è stata decisa questa cosa?

Qual è l’obiettivo di questo regolamento europeo?

Ridurre in modo significativo il numero di decessi e di lesioni gravi sulle strade dell' Unione europea introducendo tecnologie di sicurezza all'avanguardia come dotazione standard del veicolo e migliorando la competitività dei costruttori sul mercato globale.

Quali ADAS dovranno montare obbligatoriamente le auto nuove dal 7 luglio 2024?

Cos’è l’adattamento intelligente della velocità?

Cos’è l’interfaccia per l’installazione dell’alcolock?

Cos’è l’avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente?

Cos’è la segnalazione di arresto di emergenza?

In poche parole in caso di frenata di emergenza le luci di stop dovranno lampeggiare.

Cos’è il rilevamento in retromarcia?

Cos’è il registratore di dati di evento?

Sono previste altre misure di sicurezza obbligatorie?

Sì: le vetture dovranno montare anche sistemi avanzati di frenata di emergenza in grado di rilevare veicoli a motore e utenti vulnerabili della strada di fronte a loro (la frenata automatica, in breve), un sistema di emergenza di mantenimento della corsia e una più ampia zona di protezione relativa all'impatto della testa in modo da mitigare le lesioni in caso di collisioni con pedoni, ciclisti o motociclisti.