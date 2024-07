Da luglio scatta l'obbligo per gli ADAS sulle nuove auto. Vediamo quali sono e le deroghe

Dal 7 luglio si compie un passo importante verso la sicurezza stradale: scatta infatti l'obbligo degli ADAS per tutte le nuove auto immatricolate, sia di nuova omologazione (per cui è in vigore dal 6 luglio 2022) che già in commercio.

Cosa sono gli ADAS

I passaggi della norma e le deroghe

Innanzitutto è possibile chiedere un rinvio di 12 mesi comunicando allo Stato il numero di telaio della vettura, che deve essere già prodotta. Nel caso invece di " piccola serie ", si hanno due anni in più per adeguarsi. Sfruttando questa possibilità, i modelli Porsche 718 GT4 potranno restare in commercio, così come EMC Wave 3.

La Commissione Europea ha quindi approvato il regolamento europeo 2019/2144, o General Safety Regulation 2 (GSR 2), in cui è indicata una lista di ADAS che devono essere inseriti di serie in tutte le nuove vetture vendute da un produttore.

Gli ADAS obbligatori

Ecco l'elenco degli ADAS che la vostra vettura deve avere se acquistata dopo il 7 luglio 2024. Tenete presente che tutti i sistemi, a eccezione della scatola nera, possono essere disattivati, ma una volta spenta e riaccesa la macchina devono tornare attivi.

La scatola nera (EDR, Event Data Recorder), che registra velocità della vettura, azionamento dei freni e altri parametri immediatamente prima, durante e subito dopo un urto.

L'ISA, l'adattamento della velocità intelligente, che grazie alle telecamere anteriori elabora in tempo reale i segnali GPS provenienti dall'esterno e legge la segnaletica stradale, in modo da segnalare al guidatore la sua presenza e adattare la velocità del veicolo in base ai limiti presenti in un determinato tratto. Si può disattivare, come ogni ADAS (a parte la scatola nera), premendo il pedale dell'acceleratore, ma l'allarme sonoro e un segnale luminoso resteranno attivati fino a quando il conducente non rallenterà.

La frenata automatica d'emergenza (AEB), che rileva il rischio di collisione frontale contro veicoli, pedoni o ciclisti tramite un segnale (un suono, un messaggio sul cruscotto o facendo vibrare il volante) e in caso attiva autonomamente i freni tra 10 e 60 km/h (in teoria, con asfalto asciutto e fino a 40 km/h dovrebbe evitare l'impatto).

Il monitoraggio della stanchezza e distrazione del conducente, che rileva se ci stiamo addormentando analizzando i movimenti del volante e replica con tempestivi avvisi sonori.

Attenzione: l'ADAS attualmente in vigore rileva l'attenzione tramite il rilevamento della posizione delle mani sul volante o il movimento dello sterzo. La misurazione più precisa, chiamata "avviso avanzato della distrazione del conducente" e che rileva il battito di ciglia tramite una telecamera che riprende il volto del guidatore, è stata rinviata di due anni per motivi legati alla privacy.

Il controllo degli angoli ciechi in retro, che deve avvisare il conducente della presenta di persone o altri oggetti quando si va in retromarcia (telecamere o sensori, non è specificato).

Il mantenimento della corsia, che deve non solo avvisare ma anche far rientrare autonomamente il veicolo in corsia tra 65 e 130 km/h.

Misuratore della pressione degli pneumatici, che deve monitorare la pressione degli pneumatici attraverso i dati della centralina ABS.

Interfaccia per l'etilometro: non è obbligatoria l'installazione dell'etilometro, ma deve esserci un'interfaccia che consenta un rapido montaggio dell'alcolock, il dispositivo elettronico che legge il tasso alcolemico del guidatore e impedisce l'accensione del veicolo in caso di valori che eccedono i limiti di legge.

Luci di frenata: un nuovo obbligo, anche se non è un ADAS, è che in caso di frenata d'emergenza le luci di stop devono lampeggiare e non rimanere fisse.