Cosa si intende per ADAS e quali sono diventati obbligatori sulle nuove auto

Se infatti una volta questi dispositivi di sicurezza di assistenza alla guida erano offerti solo come optional a caro prezzo in vetture di livello premium, ora almeno alcuni di loro devono essere obbligatoriamente inseriti in una nuova vettura.

Stiamo parlando degli ADAS, acronimo per Advanced Driver Assistance System. Questo termine accorpa una serie di funzionalità che rendono la guida più sicura, dall'avviso di una potenziale collisione a funzionalità più avanzate come cambiare automaticamente la corsia. Scopriamo quindi cosa sono gli ADAS e quali sono quelli obbligatori , perché da luglio 2024 alcuni di questi devono essere integrati di serie nelle auto di nuova immatricolazione.

Cosa sono gli ADAS in auto

Possiamo già vedere come la guida autonoma comprenda almeno in parte la guida assistita con quel "parzialmente" e questa sensazione è supportata anche dal fatto che la guida autonoma presenta, secondo la definizione del SAE International, sei livelli .

Alcuni di questi sistemi possono essere disattivati, mentre altri, come la scatola nera (EDR, Event Data Recorder), no.

Tutti gli ADAS però hanno una caratteristica in comune: sono in grado, grazie all'utilizzo di sensori come radar, videocamere o altro, oltre al computer di bordo, di monitorare l'ambiente esterno e decidere se intervenire.

In alcuni sistemi, come in quello Volkswagen, questo sistema è anche in grado di mantenere la corsia autonomamente.

Altri invece sono attivi, nel senso che intervengono attivamente per evitare le collisioni. Ne sono un esempio la frenata di emergenza , che ha la capacità non solo di rilevare una collisione imminente e avvertire il conducente di conseguenza, ma anche di rallentare o addirittura fermare il veicolo se il conducente non reagisce in tempo.

Attenzione, non ci stiamo riferendo ai sistemi di sicurezza passivi come gli airbag o le cinture di sicurezza che intervengono a incidente già avvenuto, ma a veri e propri ADAS che intervengono per evitare l'incidente.

Questi sistemi automatizzati aumentano la sicurezza e i tempi di reazione verso pericoli o imprevisti. Alcuni sono passivi, in quanto progettati per avvisare il conducente di un potenziale pericolo o di una collisione imminente. Un esempio sono l'avviso di mantenimento della corsia e il monitoraggio degli angoli ciechi.

Come funzionano gli ADAS

Come abbiamo anticipato nell'introduzione, quando si parla di ADAS non ci si riferisce a un unico dispositivo, quanto a una serie di tecnologie che offrono funzionalità avanzate di assistenza alla guida.

Quindi definire come funzionano gli ADAS non è semplice, perché ogni tipo di ADAS prevede un certo funzionamento. In generale, possiamo dire che questi sistemi utilizzano diversi tipi di input di dati per abilitare le loro funzioni di sicurezza, come videocamere, sonar (o ultrasuoni), radar, LiDAR e sensori GPS/GNSS (l'interfaccia satellitare).

I veicoli dotati di ADAS possono percepire l'ambiente che li circonda grazie a questi strumenti, elaborare le informazioni in modo rapido e accurato in un sistema informatico dotato di un processore adeguato che analizza le informazioni e prende decisioni in tempo reale, e fornire l'output corretto al conducente.

Non solo, ma il computer di bordo è anche in grado di dare priorità alle informazioni in arrivo, in modo da stabilire quale eseguire prima (una funzione chiamata pianificazione preventiva).

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, in alcuni casi verranno dati segnali di avvertimento, visivi, tattili o sonori, mentre in altri ci sarà un vero e proprio intervento da parte del sistema.

Gli ADAS sono importanti perché la maggior parte degli incidenti stradali sono causati da errori umani (oltre il 90%, secondo diversi studi), quindi sistemi di questo tipo sono in grado di avvertire i guidatori di una manovra sbagliata e in alcuni casi di effettuare una correzione.

In futuro, questi sistemi verranno ulteriormente affinati, creando una sorta di "fusione" di sensori ridondante che consenta di valutare nello stesso momento tutte le situazioni che si incontrano sulla strada.

Per esempio sensori a ultrasuoni, telecamere e LiDAR, che insieme possono "vedere" l'ambiente esterno in ogni condizione. I sensori a ultrasuoni, a differenza di LiDAR, sono in grado di "vedere" attraverso gli oggetti e, a differenza delle telecamere, non sono influenzati dalla nebbia o da situazioni di scarsa illuminazione.

Tuttavia, hanno una vista più breve rispetto al LiDAR e non hanno le risoluzioni per rilevare più oggetti che si muovono a velocità elevate.

I sensori radar invece riconoscono sia gli oggetti in movimento che quelli fermi, sono ideali per il rilevamento a lungo raggio e non sono influenzati da condizioni meteorologiche estreme.

Un altro tipo di tecnologia in fase di studio sfrutta come input i sensori di altri veicoli (V2V) o le infrastrutture (V2X). L'ADAS di generazione futura sfrutterà le connessioni per fornire una maggiore sicurezza utilizzando questi dati per comprendere meglio l'ambiente esterno e reagire più rapidamente di conseguenza.