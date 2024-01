SmartThings arriva sulle auto: ecco come Samsung le connetterà a telefoni e TV

Controllare la batteria della vostra auto elettrica dal telefono non basta più: a breve potrete farlo dalla vostra TV smart, che consentirà anche di impostare la temperatura ideale nell'abitacolo. E che dire della procedura inversa, ovvero accendere le luci di casa o il condizionatore dal veicolo?

È quanto si stanno proponendo di fare Samsung e il gruppo Hyundai, che comprende i marchi Hyundai e Kia, con l'annuncio di una collaborazione per portare SmartThings sulle auto connesse dell'azienda (a proposito di SmartThings, sapete come funziona la piattaforma per la casa intelligente di Samsung?).

Come dichiarato dai due giganti coreani, la partnership consentirà di sviluppare servizi "Home-to-Car" e "Car-to-Home", nonché un servizio integrato di gestione dell'energia domestica.

Le prime due funzioni sono particolarmente entusiasmanti, perché consentiranno di collegare la casa intelligente con i sistemi di infotainment del veicolo e permettere la gestione in modo bidirezionale.

Come abbiamo anticipato in apertura, questo vuol dire che gli utenti saranno in grado di eseguire una varietà di azioni relative alle loro auto mentre sono a casa, come avviarle, controllare l'aria condizionata, aprire e chiudere i finestrini e controllare lo stato della ricarica.

Ma non solo. Anche dalle auto sarà possibile effettuare una serie di operazioni, come spegnere il TV in caso lo si sia dimenticato acceso, avviare il condizionatore e molto altro.