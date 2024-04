L'abbonamento ai Supercharger costa meno: tutti i dettagli

Ora l'azienda americana ha appena cambiato le tariffe di abbonamento per accedere agli stessi prezzi dei clienti Tesla : scopriamo tutti i dettagli.

Con i suoi 50.000 punti, la rete Supercharger di Tesla (se non sapete come funziona , date un'occhiata al nostro approfondimento) è la rete di ricarica più grande del mondo e da qualche tempo è aperta anche ai proprietari di altri veicoli elettrici .

Pay-per-use, ma con l’abbonamento si paga meno

Le tariffe pay-per-use

La rete Supercharger offre una tariffa pay-per-use, che varia in base all'orario di utilizzo (i Supercharger sono sempre in CC con potenze superiori a 150 kW), distinto tra on-peak (16-20) e off-peak (dalle 20 alle 16).

Per i veicoli Tesla, la tariffa on-peak è di 0,51 euro/kWh, mentre off-peak è di 0,46 euro/kWh. Per i veicoli non Tesla, invece, le tariffe sono di 0,69 euro/kWh on-peak e di 0,62 euro/kWh off-peak.

Le novità dell'abbonamento

È qui che entra in gioco l'abbonamento.

Se fino a ieri i proprietari di auto non Tesla dovevano pagare 12,99 euro al mese per accedere alle tariffe dei proprietari di Tesla, ora pagheranno 9,99 euro al mese.

Non solo, ma è disponibile anche un piano annuale a 100 euro, che consente di risparmiare il 16% rispetto a quello mensile.