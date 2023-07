Cos’è l’Abarth Sound Generator

L'Abarth Sound Generator - montato dall'elettrica 500e - è un rombo artificiale che riproduce il suono delle auto a benzina dello Scorpione. Un gadget sfizioso rivolto ai nostalgici dei propulsori termici, proprio le persone che solitamente hanno più pregiudizi nei confronti delle vetture a batteria (qui i falsi miti sui veicoli elettrici).

Di seguito troverete tutti i dettagli su questo progetto durato due anni che ha richiesto oltre 6.000 ore di lavoro per creare le sonorità ideali per ogni fase dell'esperienza di guida. Avete già letto l'articolo sulle migliori app per le colonnine?