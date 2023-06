La Abarth 500e - prima elettrica di sempre della Casa dello Scorpione - è una citycar sportiva a emissioni zero derivata dalla Fiat Nuova 500. Una vettura - disponibile in due varianti di carrozzeria ("normale" o Cabrio, quest'ultima caratterizzata da un ampio tetto apribile in tela) - che è un concentrato di prestazioni e tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti i dispositivi tecnologici dell'ecologica (e cattiva) "segmento A" torinese.

Abarth 500e: la tecnologia sigla per sigla

Attention Assist

L'Attention Assist avvisa il conducente quando rileva segni di stanchezza.

Autonomous Emergency Brake with pedestrian and cyclist recognition

L'Autonomous Emergency Brake with pedestrian and cyclist recognition è la frenata automatica che riconosce i pedoni e i ciclisti.

Blind Spot warning

Il Blind Spot warning è il monitoraggio dell'angolo cieco.

Drone View 360°

Il sistema Drone View 360° simula una visuale dall'alto a 360° usando diverse telecamere.

Drowsy Driver Detection

Il Drowsy Driver Detection monitora lo stato di attenzione del conducente.

Emergency Call

L'Emergency Call è la chiamata di emergenza.

Intelligent Speed Assistant

L'Intelligent Speed Assistant limita automaticamente la velocità in base a quanto indicato sui cartelli.

Keyless entry

Il Keyless entry consente di aprire la vettura tenendo le chiavi in tasca.

Lane Keeping Assist

Il Lane Keeping Assist è il sistema di mantenimento di corsia.

One-Pedal Driving

Con la modalità One-Pedal Driving è possibile rallentare vistosamente semplicemente rilasciando il pedale dell'acceleratore.

Sound Generator

Il Sound Generator è un rombo artificiale creato per la Abarth 500e.

Traffic Sign Information

La sigla Traffic Sign Information identifica il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Uconnect

Lo Uconnect è il sistema di infotainment della Abarth 500e.