La Abarth 500e - variante sportiva della Fiat Nuova 500 - è una citycar elettrica a tre porte offerta in due varianti di carrozzeria: "normale" o C, quest'ultima con un tetto apribile in tela.

Una "segmento A" ecologica e sportiva offerta in due allestimenti: "base" e Turismo.

Di seguito troverete tutti i dettagli dell'Abarth 500e: versioni, prezzi e chi più ne ha più ne metta.