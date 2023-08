Ad AAWireless Android Auto non basta più: arriva CarPlay

In un mercato in cui gli adattatori affidabili e in grado di supportare entrambe le piattaforme per veicoli sono infatti rari e costosi, AAWireless ha appena iniziato a rilasciare la versione 3.0.0 del suo firmware, che potrebbe essere la più importante della sua storia.

Lanciato su Indiegogo quasi tre anni fa, AAWireless è diventato una delle scelte migliori per portare il supporto wireless ai veicoli compatibili con Android Auto ma solo via cavo . Una delle caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante è il fatto di ricevere costanti aggiornamenti che ne migliorano le prestazioni o, come in questo caso, ne aggiungono di nuove.

Come identificato infatti dalle note di rilascio, la build, che sarà distribuita in fasi successive e non a tutti gli utenti in contemporanea, aggiungerà in beta le funzionalità per permettere la connessione wireless a CarPlay e anche Android Auto su protocollo CarPlay.

Aggiunta funzionalità Beta CarPlay .

. Aggiunta Beta Android Auto sul protocollo CarPlay

sul protocollo Aggiunta l'interfaccia utente web di configurazione per CarPlay

Altre novità riguardano delle correzioni:

Modifiche in modalità non-dongle per assicurarsi che il telefono non possa riconnettersi al vivavoce fittizio del dispositivo dopo la connessione iniziale.

Aggiunto un nuovo tentativo di connessione al telefono, fino a 3 volte, per assicurarti che AAWireless si connetta al telefono corretto

Tornando a CarPlay, ripetiamo che è in versione beta, quindi in caso decidiate di sfruttarla aspettatevi dei bug o persino che non funzioni nemmeno. L'azienda avverte che i problemi noti sono che su alcuni veicoli l'audio potrebbe subire interruzioni e che i controlli al volante potrebbero non funzionare.

Inoltre potreste avere problemi nell'accoppiamento iniziale, con disconnessioni e la richiesta di consentire manualmente l'esecuzione di CarPlay, ma in seguito le connessioni dovrebbero funzionare automaticamente.

Ma come funziona? Al momento non c'è un'app AAWireless per iPhone, quindi per aggiornare l'adattatore avrete bisogno di un telefono Android e la seconda generazione dei dispositivi (numero di modello cs317), quindi successivi alla vendita iniziale su Indiegogo.

A questo punto,

Disabilitate il Bluetooth su tutti i telefoni già abbinati

su tutti i telefoni già abbinati Collegate AAWireless alla vostra auto

AAWireless alla vostra auto Attendete che il LED di AAWireless lampeggi di verde

di AAWireless lampeggi di verde Su iPhone, andate su Impostazioni → Generale → CarPlay e selezionate il dispositivo AAWireless

Ora CarPlay si avvierà normalmente, e quando l'adattatore si avvia e si abbina a un telefono, sceglierà automaticamente tra Android Auto o CarPlay. Come abbiamo detto, non esiste un'app AAWireless su iOS, ma gli utenti di iPhone saranno comunque in grado di accedere ad alcune impostazioni andando tramite browser al sito app.aawireless.io quando CarPlay è in esecuzione attraverso l'adattatore. In caso CarPlay non funzioni, connettetevi manualmente all'hotspot Wi-Fi del dispositivo cercando una rete Wi-Fi con il nome AAWireless-**** o AndroidAuto-****. La password di questa rete è 12345678

Qui trovate tutte le informazioni e le risposte alle vostre domande. Ricordiamo che la funzionalità è tutt'ora in beta, quindi forse non è consigliato acquistare ancora AAWireless per questo, nondimeno è un grande passo avanti.