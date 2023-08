400 km in 10 minuti: le auto si ricaricano sempre più velocemente

Nell'ultimo periodo le auto elettriche stanno vedendo un incremento costante del loro mercato, e questo avviene su scala globale, Europa compresa. L'innovazione di questo settore passa anche per le tecnologie che riguardano le batterie.

Le batterie che alimentano le auto elettriche sono ovviamente un punto cardine. Queste costituiscono il reale "carburante" delle auto elettriche e la loro autonomia è fondamentale quando si valuta l'acquisto di un modello di auto elettrica. Oltre all'autonomia, un secondo parametro di vitale importanza è la velocità di ricarica.

E dalla Cina arrivano delle interessanti novità proprio in questo ambito. L'azienda cinese CATL, che non produce auto elettriche ma che è specializzata nello sviluppo e produzione di batterie per auto elettriche, ha appena presentato delle batterie in grado di ricaricarsi a una velocità mai vista prima.