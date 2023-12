Dal 2024 ChatGPT a bordo delle auto Stellantis. All'inizio sarà anche gratis!

ChatGPT verrà installato su tanti veicoli Stellantis: l'annuncio è stato dato direttamente da Marco Cocchia, Head of EU Business Connected services, il quale ha manifestato la volontà di espandere ChatGPT su altri brand. In particolare, nel 2024 si inizierà con alcune auto dei marchi Citroen, Peugeot, Jeep Avenger e Fiat 600. Tra l'altro, lo strumento di OpenAI sarà gratis fino ad aprile 2024 e poi sarà incluso in pacchetti a pagamento.

Inoltre, sempre Cocchia ha evidenziato come l'Italia rappresenti un mercato importante per Stellantis, evidenziando come i veicoli siano dotati di applicazioni e servizi che garantiscono tranquillità e risparmio di tempo agli automobilisti. In tal senso, Stellantis ha reso disponibili servizi connessi relativi alla sicurezza, all'intrattenimento ed alla navigazione avanzata. Tra l'altro, in futuro saranno sempre più presenti aggiornamenti da remoto che permetteranno di "rinfrescare" le funzioni presenti nonché di aggiungerne delle altre.