Nel 2023 Toyota ha venduto oltre 100.000 auto elettriche, ma il numero non deve impressionare

Se foste alla ricerca di una nuova auto , potete sempre controllare la nostra guida sulle migliori auto ibride , che potete acquistare grazie all' Ecobonus 2024 , che vi permette di contenere i costi .

Seppur sia un dato importante, che testimonia quanto il pubblico riponga fiducia nell'azienda, bisogna considerare l' altro lato della medaglia : Toyota è riuscita a vendere poco più di 100.000 auto elettriche , che sono solo l' 1% delle vendite totali . Per la precisione, si parla di 104.018 veicoli elettrici, che sono un considerevole aumento rispetto ai 24.000 venduti nel 2022, ma mostrano la direzione scelta da Toyota.

Toyota è il marchio automobilistico che vende di più al mondo e, infatti, ha mostrato i risultati delle vendite del 2023 , in cui è emerso che ha venduto oltre 11,2 milioni di veicoli durante l'anno passato.

Mentre gli altri marchi automobilistici hanno inserito delle alternative elettriche per modelli già esistenti o per modelli ad hoc, Toyota rischia di rimanere indietro e di perdere il treno della transizione elettrica, testimoniata dal fatto che l'auto più venduta del 2023 è stata la Tesla Model Y, che ha battuto proprio due auto di Toyota.

Infatti, le auto più vendute di Toyota sono o termiche o ibride, quest'ultime che dominano la gamma offerta dall'azienda e che rappresentano un terzo delle vendite totali dell'anno. Toyota è convinta che le auto elettriche non supereranno mai il 30% delle auto in circolazione e quindi il restante 70% sarà diviso tra le varie declinazioni dell'ibrido e le auto Fuel-Cell: non a caso già da qualche anno ha scommesso sulla Toyota Mirai, alimentata ad idrogeno.

Tuttavia, il mercato sembra andare verso l'elettrico, che Toyota lo voglia o no, e adagiarsi sugli allori del 2023 potrebbe presentare il conto in futuro, soprattutto dove adesso si vende di più.