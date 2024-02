Le 10 auto più vendute in Europa: Tesla e Dacia sorridono

Torniamo a parlare del settore di mercato delle auto, non solo per quanto riguarda le auto elettriche, perché sono appena stati condivisi i dati delle auto più vendute in Europa durante lo scorso anno (vi ricordiamo anche la nostra raccolta con le auto elettriche più economiche divise per brand).

Guardando i dati, capiamo che Tesla risulta ancora tra le case automobilistiche che vendono di più. Seguono Dacia e Volkswagen. Andiamo a vedere quali sono stati i modelli che hanno venduto maggiormente durante lo scorso anno: